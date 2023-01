Reprodução: TV Sudoeste - 26/01/2023 Explosão mata uma família na Bahia

Um edifício desabou após uma explosão e matou uma família na madrugada desta quinta-feira (26), na cidade Tanhaçu , no sudoeste da Bahia . Uma ambulância do Samu foi enviada ao local e a Polícia Militar isolou a área.

O local contava com uma padaria, uma loja de autopeças e uma residência no pavimento de cima. Três das quatro pessoas que estavam na casa foram retiradas sem vida dos escombros.

A prefeitura de Tanhaçu divulgou uma nota de pesar pelas mortes e decretou luto oficial.

"Diante da tragédia, colocamos nossas equipes para total assistência ao ocorrido. Prestamos solidariedade às famílias e amigos das vítimas", disse a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros do 7° GBM, em Vitória da Conquista, busca por uma pessoa desaparecida com o apoio de três viaturas.

Divulgação: Bombeiros/BA Escombros após a explosão

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também foi acionada e fez o desligamento da energia elétrica, procedimento realizado para maior segurança nas buscas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado e se dirigiu ao local para realizar os procedimentos legais.

Ainda não se sabe qual foi a causa da explosão. A suspeita é que um botijão de gás tenha explodido na padaria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.