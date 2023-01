Reprodução: Flickr - 19/01/2023 Alan Rick (União Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF ), desbloqueou as redes sociais do deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil-AC), apoiar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . O magistrado atendeu a um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na semana passada, Moraes bloqueou as contas do parlamentar no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, alegando que ele Rick incentivando a realização de atos antidemocráticos.

O senador Pacheco interviu e enviou a Moraes um ofício pedindo que o ministro reconsiderasse a decisão, "em respeito à liberdade de expressão e às imunidades parlamentares". Segundo o presidente do Senado, "não houve adesão aos atos violentos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, que foram expressamente repudiados, mas sim manifestação legítima de preocupação com a situação de crianças e pessoas idosas que foram detidas no campamento em frente ao Quartel General em Brasília".

Ao reconsiderar a decisão, Moraes disse que Rick encerrou a "divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos", e que por isso seria "viável" reativar os perfis, mantendo apenas a remoção de publicações específicas.

O ministro ainda elogiou Pacheco, afirmando que ele demonstrou "empenho com a defesa da Ordem Democrática e do Estado de Direito".

O deputado federal ainda segue proibido de divulgar "notícias fraudulentas" relacionadas aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, sob pena de uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Atos golpistas

Os atos em Brasília deixaram um rastro de destruição ao vandalizar o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão planejada há semanas através das redes sociais, grupos golpistas incitavam a um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.