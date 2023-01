Divulgação/Governo da Ucrânia Rússia alerta para possibilidade de guerra nuclear caso perda o conflito contra a Ucrânia





Uma autoridade russa afirmou, nesta quinta-feira (19), que a derrota do país no conflito contra a Ucrânia pode desencadear uma guerra nuclear. A invasão da Rússia completa, no dia 24 de fevereiro, um ano.

A fala foi feita por Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, no telegram. Ele estava tecendo comentários sobre o encontro dos países da Otan para tratar de maiores investimentos para auxiliar a Ucrânia.

"Baladeiros políticos subdesenvolvidos repetem como mantra: 'para obter a paz, a Rússia precisa perder'. Nunca lhes ocorre trazer a seguinte conclusão elementar disso: a derrota de uma potência nuclear numa guerra convencional pode levar a uma guerra nuclear. Potências nucleares não perdem conflitos em que seu destino está em jogo", escreveu no Telegram.





Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, endossou o discurso do ex-presidente da Rússia. "Está de acordo com a doutrina nuclear russa", disse.

A reunião entre as 50 nações lideradas pelas forças da Otan, que será realizada na base americana de Ramstein, na Alemanha, pode representar a oficialização do envio de um novo pacote militar aos ucranianos.

Acredita-se que serão enviados equipamentos militares quenão têm precedência de utilização no conflito, como tanques de guerra. O governo russo, por sua vez, pede ajuda aos seus alidados para obter cerca de 300 tanques que ajudariam a conter uma ofensiva ucraniana.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.