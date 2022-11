Divulgação/PL Presidente Bolsonaro participou de jantar do PL ao lado de Valdemar Costa Neto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um jantar organizado pelo PL na noite da última terça-feira (29), em Brasília, e teve um comportamento discreto. O mandatário conversou com aliados, tirou fotos com alguns deputados, mas fez poucas brincadeiras e evitou se aprofundar em assuntos políticos.



Segundo informações de pessoas que participaram do evento, Bolsonaro chegou tranquilo e deu alguns sorrisos. Porém, ele demonstrou um pouco de tensão e não realizou brincadeiras, como costumava fazer antes de ser derrotado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ele está bem, mas todos perceberam que não é o mesmo Bolsonaro. O presidente está mais retraído e pouco brincalhão, como todos nós estamos acostumados. O baque da derrota foi muito grande ele ainda não assimilou tudo isso. Mas é um período difícil, já já ele estará forte e lutando pelo Brasil”, afirmou um deputado eleito que participou do jantar.

O chefe do Executivo federal ficou quase o tempo todo ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele tirou fotos, falou sobre algumas situações políticas e deu sua opinião sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, evitou comentar qual será o seu futuro dentro da política.

“Ele ainda está pensando como irá agir a partir de 1° de janeiro. Até o momento, o presidente tem refletido sobre sua trajetória política e também sobre o Brasil. Então todos nós vamos ter paciência e deixá-lo confortável para tomar suas decisões”, acrescentou o aliado.

Bolsonaro não quis fazer desfeita para Valdemar

O presidente tem evitado participar de eventos públicos, tanto que pouco tem aparecido no Palácio do Planalto. Ele não tinha vontade de estar no jantar promovido pelo PL, mas não quis fazer desfeita para Valdemar Costa Neto, seu principal aliado político atualmente.

Ele tem visto como fundamental o apoio do presidente do PL neste momento. Sem mandato, será a primeira vez que mandatário não terá o fórum privilegiado. Com muitos inimigos, o governante não esconde de ninguém que está preocupado com seu futuro político.

Bolsonaro recebeu a promessa de ter papel de destaque dentro do Partido Liberal. Por conta disso, ele não quer entrar em conflito com nenhuma liderança da sigla.

Valdemar, aparentemente, está satisfeito com o presidente. Na saída do jantar, ele conversou com jornalistas e disse que o chefe do executivo federal está "animado".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.