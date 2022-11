Divulgação/Inmet - 30.11.2022 Há previsão de chuva acumulada entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 23 estados do país afirmando que há perigo de chuvas intensas nos próximos dias. A previsão é de que acumulados significativos de chuva prossigam até a próxima segunda (5).

Os alertas seguiram as seguintes escalas de risco:

Alerta vermelho (chuvas, riscos de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e de deslizamentos de encostas) - cinco estados;

Alerta laranja (corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas) - dezoito estados.

Estados em alerta vermelho

Segundo o Inmet, os estados com alerta vermelho são: Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina. Esses têm a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Estados em alerta laranja

Os estados em alerta laranja são: Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Sergipe, Ceará, Goiás, Paraíba, Piauí, Tocantins. A sinalização laranja é emitida quando há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia.

Veja a previsão por região do país

Na região Norte há previsão de acumulados de chuva acima de 20 mm. O destaque é para áreas central e leste do Amazonas, central e sul do Pará e do Tocantins e norte de Roraima. Nestes, o acumulados podem ultrapassar os 80 mm.

Já no Nordeste, a concentração será nas áreas do centro-sul da Bahia, além de áreas do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) com volumes que podem ultrapassar os 80 mm. Ao longo da semana chuvas na região central do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba também não estão descartados.





O Sudeste terá acumulados de chuva maiores que 50 mm devido a um canal de umidade no estado. Na região sudeste de São Paulo, sul e nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo poderáa chover mais de 80 mm. Já na região oeste de São Paulo e centro-oeste de Minas Gerais, a margem é de 30 e 70 mm.

Os acumulados de chuva podem ultrapassar 70mm na região Centro-Oeste do país. A previsão aponta para chuvas significativas em grande parte do Mato Grosso, divisa com Goiás e Distrito Federal. Em grande parte do Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso, podem ocorrer pancadas de chuva decorrentes de instabilidades.

