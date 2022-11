Reprodução/Youtube Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (29), após um jantar com Jair Bolsonaro , o presidente do PL (Partido Liberal) Valdemar Costa Neto afirmouq que o chefe do Executivo se “recuperou” e que está “animado” para falar com os seus apoiadores nas ruas. De acordo com o político, o partido não esperava a derrota do mandatário para Lula (PT) no 2º turno , em 30 de outubro de 2022.

“Passou o baque. Não esperávamos que acontecesse esse resultado”, afirmou Valdemar.

Após apoiadores dizerem que o “ladrão vai subir a rampa” , em referência à vitória de Lula, Valdemar disse que o mandatário irá das uma resposta a eles em breve.

“Vocês podem ter certeza que Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão”, declarou.

O jantar do PL foi para apresentar a maior bancada da Câmara, formada por 99 deputados. Além do presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, também compareceu no evento.

Veja outros políticos presentes no jantar:

Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara;

Bia Kicis, deputada (PL-DF);

Braga Netto, ex-ministro e ex-candidato à Vice-Presidência na chapa com Bolsonaro;

Carla Zambelli, deputada (PL-SP);

Carlos Portinho, líder do Governo no Senado;

Célio Faria, ministro da Secretaria de Governo;

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro pelo PL;

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e deputado eleito (PL-RJ);

Fábio Ramalho, deputado (MDB-MG);

Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ);

Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro;

Hélio Lopes, deputado (PL-RJ);

Jorge Seif, senador eleito (PL-SC);

Lincoln Portela, vice-presidente da Câmara;

Major Vitor Hugo, vice-líder do PL na Câmara;

Marcos Pontes, senador eleito (PL-SP).

