Divulgação Meta quer ser a Microsoft dos headsets





A Meta começou a licenciar o sistema operacional de seu fone de ouvido Quest para outros fabricantes de hardware, começando com Lenovo e Asus. A empresa também está fazendo uma Quest de duração limitada e focada em jogos com o Xbox.

Sobre o tema da abertura, a Meta também busca mais maneiras de descobrir lojas de aplicativos alternativas. Ela está dando mais destaque à sua loja experimental App Lab e até convidando o Google a trazer a Play Store para seu sistema operacional, que agora se chama Horizon OS. Em uma postagem no blog, Meta também disse que está trabalhando em uma estrutura espacial para que os desenvolvedores possam portar mais facilmente seus aplicativos móveis para o Horizon OS.

Crucialmente para Meta, Horizon OS inclui a camada social Horizon, uma plataforma de mundo aberto 3D, Roblox e The Sims. Depois de um início lento e cheio de erros na Quest, Meta tem trabalhado para melhorar o Horizon e recentemente o trouxe para a web como uma experiência 2D. Agora, qualquer empresa de hardware que queira construir um dispositivo com Horizon OS ajudará a ampliar o alcance da rede social Horizon, que a Meta deseja eventualmente monetizar com anúncios e comércio. (Sim, isso está se aproximando dos níveis de confusão de nomenclatura do Google .)

A Meta ainda não compartilhou mais sobre os termos comerciais de sua licença do Horizon OS, além da ligação à rede social e da exigência do uso de chips Qualcomm. “Você pode imaginar um fone de ouvido leve que se emparelha com seu computador em sua mesa para fornecer a melhor experiência de trabalho em casa ou em qualquer lugar”, disse o CEO Mark Zuckerberg em um vídeo anunciando a notícia. “Ou imagine um que esteja totalmente focado em assistir entretenimento envolvente, como filmes e vídeos, com telas OLED da mais alta resolução disponíveis.” Porta-vozes da Lenovo, Asus e Xbox não responderam aos pedidos de comentários.

Zuckerberg deixou claro que deseja que sua empresa seja uma plataforma mais aberta que a da Apple . Aqui, ele está posicionando firmemente o Horizon OS da Meta como a alternativa Android ao Vision Pro da Apple. Dado que o Android foi mais uma reação ao iPhone, uma analogia que ele provavelmente preferiria é como a Microsoft construiu o mercado inicial de PCs licenciando o Windows.

Certa vez, a Microsoft também tentou transformar o Windows em um sistema operacional para fones de ouvido VR, com sua iniciativa Windows Mixed Reality , mas também protegeu suas apostas apoiando o primeiro Oculus Rift da Meta. O fone de ouvido da Meta veio originalmente com um gamepad do Xbox quando foi lançado em 2016 e logo ganhou a capacidade de transmitir jogos do Xbox One. Na época, a Microsoft sugeriu que só criaria seu próprio headset VR se tivesse “algo único para adicionar”.