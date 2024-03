André Lourenti Magalhães Windows 11 não terá mais suporte a apps de Android





A Microsoft encerrará o suporte para seu subsistema Android no Windows 11 no próximo ano. Há quase três anos, a gigante do software anunciou pela primeira vez a integração de aplicativos Android ao Windows 11 por meio da Appstore da Amazon. No entanto, esse subsistema Windows para Android se tornará obsoleto a partir de 5 de março de 2025.

Um novo documento de suporte da Microsoft declara: "A Microsoft está encerrando o suporte para o subsistema Windows para Android™️ (WSA). Como resultado, a Amazon Appstore no Windows e todos os aplicativos e jogos dependentes do WSA não terão mais suporte a partir de 5 de março de 2025."





Se você utiliza atualmente aplicativos Android da Amazon Appstore, continuará tendo acesso a eles após a data limite de suporte, mas não poderá fazer novos downloads quando a Microsoft encerrar a vida útil do subsistema Android no próximo ano. A partir de 6 de março, os usuários do Windows 11 não poderão mais encontrar a Amazon Appstore ou aplicativos Android associados na Microsoft Store.

Essa é uma mudança surpreendente considerando que a Microsoft tem atualizado continuamente seu subsistema Windows para Android nos últimos anos. A Amazon assegura fornecer "uma experiência de suporte tranquila para desenvolvedores e clientes da Amazon Appstore no Windows 11", em colaboração com a Microsoft. A Amazon declara: "Os desenvolvedores não poderão mais enviar novos aplicativos direcionados ao Windows 11 após 5 de março de 2024, mas aqueles com aplicativos existentes poderão continuar enviando atualizações até que a Amazon Appstore no Windows 11 seja totalmente descontinuada."

Os aplicativos Android no Windows 11 inicialmente foram vistos como a resposta da Microsoft ao avanço da Apple com seus chips M1 e a capacidade de executar aplicativos iOS no macOS. A Microsoft fez parceria com a Amazon, mas, sem acesso oficial à Play Store do Google, a experiência sempre foi abaixo do ideal para quem desejava simplesmente baixar aplicativos Android populares no Windows. Provavelmente, essa é uma grande parte da razão pela qual a Microsoft optou por encerrar seus aplicativos Android no Windows 11.