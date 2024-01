FreePik Meta intensifica investimentos em IA; metaverso ficou em 2º plano





A Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou na quinta-feira que está consolidando suas equipes de pesquisa de IA e IA generativa para acelerar o desenvolvimento e a implantação de tecnologias de inteligência artificial em seus produtos.





O CEO Mark Zuckerberg disse que a empresa está "aproximando" as duas equipes para que possam trabalhar juntas de forma mais eficiente. A Meta também está investindo em novos chips de IA para alimentar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.

A empresa planeja ter cerca de 350.000 GPUs H100 da Nvidia até o final do ano. Essas GPUs são usadas para treinar modelos de IA grandes e complexos. Em seu planejamento também está o uso de chips de outros fornecedores, incluindo a AMD.

A Meta está investindo pesadamente em inteligência artificial para melhorar seus produtos e serviços. Com o uso de IA, as plataformas sob domínio da Meta podem recomendar conteúdo, detectar conteúdo prejudicial e criar novos produtos e serviços. A consolidação das equipes de inteligência artificial da Meta é um sinal de que a empresa está comprometida em acelerar o desenvolvimento de tecnologias desse tipo.

A consolidação dessas equipes é uma mudança significativa para a empresa, pois são distintas: a equipe de pesquisa de IA é responsável por desenvolver novas tecnologias de IA, enquanto a equipe de IA é responsável por aplicar essas tecnologias a produtos e serviços da Meta.

A consolidação das duas equipes deve ajudar a empresa a acelerar o desenvolvimento e a implantação de tecnologias de IA. As duas equipes terão mais facilidade em colaborar e compartilhar recursos.

E o metaverso?

A Meta mudou seu foco no metaverso. A empresa agora está se concentrando em construir experiências imersivas e interativas que sejam úteis e relevantes para as pessoas, como é o caso da inteligência artificial.

O metaverso tem o potencial de revolucionar a maneira como as pessoas se conectam, compartilham e interagem com o mundo, porém, no momento, pelo que percebemos, a prioridade será a IA.