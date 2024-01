Foto: Pixabay Microsoft ultrapassa Apple e se torna líder de mercado global





A Microsoft ultrapassou a Apple e se tornou a maior empresa do mundo em capitalização de mercado, impulsionada por seu profundo foco na inteligência artificial generativa (IA), um setor que tem conquistado cada vez mais o favor dos investidores.





A gigante da tecnologia, que junto com a Nvidia e a Amazon, colocou uma ênfase significativa na IA, experimentou aumentos substanciais no mercado no ano passado. Notavelmente, o valor de mercado da Microsoft aumentou em mais de US$ 1 trilhão.

Os analistas estão traçando paralelos entre esta mudança e o início da década de 2000, quando as empresas de tecnologia e Internet começaram a substituir as empresas financeiras e de consumo na vanguarda dos mais altos escalões do mercado.

De acordo com dados do LSEG, o valor de mercado da Microsoft era de US$ 2.887 trilhões, o maior de todos os tempos, enquanto o valor de mercado da Apple era de US$ 2.875 trilhões no fechamento de sexta-feira, após atingir o pico de US$ 3.081 trilhões em 14 de dezembro.

A Microsoft incorporou a tecnologia OpenAI em seu conjunto de software de produtividade, uma medida que ajudou a desencadear uma recuperação em seu negócio de computação em nuvem no trimestre de julho a setembro de 2023. Sua liderança em IA também criou uma oportunidade para desafiar o domínio do Google na pesquisa na web.

A Apple, por outro lado, enfrenta desafios com a diminuição da procura, incluindo o seu principal produto, o iPhone. A empresa está particularmente em dificuldades na China, um mercado-chave onde a recuperação econômica da pandemia da COVID-19 tem sido lenta e a concorrência de uma Huawei ressurgente está a intensificar-se, impactando a sua quota de mercado.