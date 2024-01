Divulgação Google confirma nova demissão em massa





O Google confirmou a demissão de aproximadamente mil funcionários, como parte de uma revisão pós-pandêmica que impactou não apenas a equipe de hardware responsável pelos produtos Pixel, Nest e Fitbit, mas também afetou a engenharia central e as equipes do Google Assistant.

De acordo com informações fornecidas, o Google eliminou "algumas centenas" de posições em cada uma dessas divisões, totalizando cerca de mil demissões na quarta-feira (10).





No entanto, não está claro se esse é o número final de cortes de empregos, pois a empresa não confirmou se há mais demissões além das já divulgadas pelo New York Times que também noticiou as demissões na equipe de engenharia.

Ao ser questionada sobre a extensão total dos cortes, a porta-voz do Google, Courtenay Mencini, não forneceu uma resposta definitiva, deixando uma possível lacuna de informações. Mencini mencionou que várias equipes estão passando por mudanças para aumentar a eficiência, incluindo eliminação de funções em escala global. Isso sugere que pode haver mais demissões não divulgadas.

Embora os cortes representem um impacto significativo para os funcionários afetados, em termos proporcionais ao tamanho da Alphabet, empresa controladora do Google, que empregava 182.381 pessoas em setembro de 2023, os cerca de mil cortes correspondem a cerca de meio por cento do total da força de trabalho.

O comunicado da empresa indica que essas mudanças organizacionais estão ocorrendo para promover maior eficiência e melhorias no desempenho das equipes em todo o mundo.