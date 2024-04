Divulgação Realidade aumentada e IA estão na lista de ferramentas do especialista Victor Queiros





No dinâmico mercado imobiliário contemporâneo, a tecnologia emerge como uma força transformadora, redefinindo os padrões tradicionais e impulsionando a inovação. Desde a maneira como os imóveis são listados e comercializados até a simplificação dos processos administrativos, a tecnologia permeia todas as facetas desse setor crucial da economia .





Victor Queiros, empresário e especialista no mercado imobiliário, compreende a importância vital da tecnologia em sua profissão. Ao longo de sua carreira, ele tem se destacado pela habilidade em integrar ferramentas tecnológicas para otimizar seus serviços. Desde o uso de Sistemas de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) específicos para o ramo imobiliário até a aplicação de plataformas de busca de imóveis e análises de big data, Victor sabe como aproveitar os recursos disponíveis para aprimorar sua prática profissional.

Como um verdadeiro conhecedor do setor, Victor reconhece que a tecnologia não apenas simplifica processos, mas também proporciona vantagens estratégicas. Ele utiliza plataformas de anúncios online e redes sociais para expandir o alcance de suas propriedades listadas, enquanto aproveita as ferramentas de assinatura digital e blockchain para tornar os processos contratuais mais eficientes e seguros. Essa abordagem inovadora permite a Victor manter uma vantagem competitiva no mercado.

Além disso, Victor está na vanguarda da integração de inteligência artificial (IA) em seu trabalho. Ele reconhece o potencial da IA para automatizar tarefas, oferecer atendimento ao cliente personalizado através de chatbots e fornecer análises preditivas sobre tendências de mercado.

Para garantir sua produtividade diária, Victor confia em uma variedade de softwares e aplicativos essenciais. Desde plataformas especializadas como a Checkmate, que oferece análises detalhadas e comparações de mercado, até ferramentas de comunicação como Microsoft Teams e Google Meet, Victor está sempre um passo à frente quando se trata de tecnologia. Ele reconhece a importância de se manter atualizado com as últimas tendências e ferramentas disponíveis para oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes.

Victor Queiros antevê um aumento na adoção de inteligência artificial e machine learning, bem como o potencial transformador da tecnologia blockchain e da Internet das Coisas (IoT). "Sempre busco estar antenado em tudo que pode fazer o negócio progredir, a tecnologia é aliada de qualquer negócio de sucesso, no ramo imobiliário não é diferente," detalhou.