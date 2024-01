Montagem/FreePik/Divulgação Redes sociais e o impacto dos reels nas eleições municipais de 2024





As redes sociais já são parte fundamental da vida das pessoas, e isso não é diferente no contexto das eleições. Em 2024, as redes sociais devem ter um impacto ainda maior nas eleições municipais, especialmente os conteúdos do tipo reels.





Os reels são vídeos curtos, de até 30 segundos, que são criados e compartilhados nas redes sociais. Eles são uma forma de conteúdo muito popular, especialmente entre os jovens, que são um público-alvo importante nas eleições municipais.

Esses conteúdos têm várias vantagens para as campanhas eleitorais. Eles são uma forma de conteúdo fácil de consumir, que pode ser visto rapidamente e compartilhado com facilidade. Além disso, os reels permitem que os candidatos se expressem de forma mais informal e descontraída, o que pode ajudar a aproximar os candidatos dos eleitores.

Os reels também são uma forma de conteúdo muito versátil. Eles podem ser usados para divulgar propostas de campanha, contar histórias, ou simplesmente apresentar os candidatos de forma mais pessoal.

TikTok

Com uma base de mais de 97 milhões de usuários no Brasil, o TikTok pode desempenhar um papel crucial para os candidatos nas eleições deste ano. A dinâmica ideológica dentro desta rede social tem o potencial de influenciar o voto do público mais jovem. A maioria desse segmento é composta por jovens entre 18 e 36 anos, indicando uma audiência jovem, mas já politicamente ativa, com ideologias formadas. Contudo, é crucial não confundir o engajamento na plataforma com a popularidade fora do ambiente digital.

Ao longo dos anos, as conversas que antes ocorriam nas esquinas migraram para plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. Atualmente, uma parte significativa do eleitorado encontra-se de alguma maneira representada nas redes sociais.