André Lourenti Magalhães Google Maps





O Google está introduzindo Inteligência Artificial generativa no Google Maps, visando auxiliar os usuários na descoberta de lugares interessantes por meio do uso de extensos Modelos de Linguagem (LLM). O recurso responderá a perguntas sobre sugestões de restaurantes ou compras, utilizando seu LLM para analisar informações detalhadas do Maps sobre mais de 250 milhões de locais, além de insights confiáveis provenientes de uma comunidade de mais de 300 milhões de colaboradores. Essa análise rápida permitirá oferecer sugestões sobre destinos.





Embora o Google tenha anunciado que o recurso será inicialmente lançado nos EUA, ainda não há informações sobre a data em que outros países terão acesso a essa funcionalidade. Este movimento representa um passo natural para o Google, que tem trabalhado ao longo dos anos para transformar seu principal produto de navegação em algo mais parecido com uma ferramenta de busca para explorar novos lugares, em vez de ser apenas um guia de direções. A utilização da IA gerativa para acelerar essa transição parece ser o próximo passo lógico.

O Google enfatiza que está introduzindo essa integração gradualmente, colaborando com a comunidade de colaboradores do Local Guides para garantir uma utilização criteriosa da IA generativa. Inicialmente, apenas esses colaboradores terão acesso ao recurso no Google Maps, com a empresa planejando expandir o acesso para outros usuários em fases subsequentes. Os Guias Locais, uma comunidade global presente desde pelo menos 2019, são definidos como exploradores que contribuem com comentários, fotos, respostas a perguntas, adição ou edição de lugares, e verificação de informações no Google Maps.