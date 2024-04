André Lourenti Magalhães Yahoo compra Artifact, app de notícias dos cofundadores do Instagram





Os cofundadores do Instagram construíram uma ferramenta poderosa e útil para recomendar notícias aos leitores – mas nunca conseguiram expandi-la. O Yahoo tem centenas de milhões de leitores – mas poderia usar uma dose de inovação tecnológica para separá-lo de todos os outros agregadores de notícias da Internet. E assim, os dois lados estão unindo forças: o Yahoo está adquirindo a Artifact, anunciaram as empresas nesta terça-feira (2).

Os dois lados se recusaram a dividir o custo da aquisição, mas ambos deixaram claro que o Yahoo está adquirindo a tecnologia da Artifact, e não sua equipe. Mike Krieger e Kevin Systrom, co-fundadores da Artifact, serão “conselheiros especiais” do Yahoo, mas não ingressarão na empresa. Os cinco funcionários restantes da Artifact conseguiram outros empregos ou estão planejando tirar uma folga.





A aquisição ocorre pouco mais de um ano após o lançamento do Artifact e cerca de três meses após Systrom e Krieger anunciarem sua morte. “Construímos algo que um grupo central de usuários adora”, escreveram os cofundadores em janeiro, “mas concluímos que a oportunidade de mercado não é grande o suficiente para garantir investimento contínuo desta forma”. Eles disseram que o maior motivo para fechar foi focar em “coisas mais novas, maiores e melhores, que tenham a capacidade de alcançar muitos milhões de pessoas”. A aposta por trás do Artifact sempre foi que a IA tinha potencial para ser uma enorme tecnologia que mudaria a Internet; talvez houvesse coisas mais interessantes para trabalhar do que um aplicativo de notícias sem um grande público de notícias.

Systrom e Krieger postaram a nota sem comprar a empresa para potenciais pretendentes ou tentar arrecadar dinheiro. Eles eram os únicos investidores da Artifact, administravam um negócio bastante enxuto e sentiam que poderiam seguir em frente. Mas então, as empresas começaram a ligar. Systrom me disse que teve “cerca de 10” conversas com outras empresas após a nota de desligamento. “Muitas organizações se preocupam profundamente com notícias e conteúdo personalizado”, diz ele, “e acho que estão olhando em volta e dizendo: 'Uau, há essa nova onda de IA... talvez devêssemos descobrir o que está acontecendo.' Talvez seja isso que eu descontei originalmente.”

O Yahoo foi uma dessas ligações. A empresa começou a explorar a aquisição da Artifact depois de ler a carta de encerramento, diz Kat Downs Mulder, gerente geral do Yahoo News. “Eles colocam muito amor e cuidado na forma como sua taxonomia de conteúdo e sistemas de recomendação funcionam”, diz ela. “Como o conteúdo é categorizado, quais sinais alimentam esse conteúdo, como identificar o que realmente funciona e pode se conectar e é relevante com você, e então a UX de conectar o usuário com esse conteúdo - toda essa jornada é realmente difícil de acertar.” O Yahoo trabalha há muito tempo em personalização e recomendações, mas o Artifact construiu algo especial.

É isso que o Artifact traz para o Yahoo. O que o Yahoo oferece ao Artifact (além do preço de aquisição não divulgado)? Globos oculares. Downs Mulder diz que mais de 185 milhões de pessoas acessam o Yahoo News todos os meses, o que coloca a tecnologia de personalização e recomendação do Artifact diante de um conjunto muito maior de usuários do que provavelmente conseguiria sozinho. Para Systrom, isso também significa uma chance de realmente ver o funcionamento. “Todos os meses, reduziríamos o crescimento”, diz Systrom, “e chegaríamos à escala em que algumas das coisas que nos foram prometidas em aprendizado de máquina e IA começaram a funcionar, porque tínhamos escala suficiente para fazê-las funcionar. Mas foi muito difícil mover aquela agulha.” A integração com o Yahoo acontecerá lentamente, mas movimentará muito a agulha.

