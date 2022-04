Divulgação - 15.02.2022 Aline Macedo

O nome do vereador Gabriel Monteiro (PL) provavelmente foi o mais citado na sessão desta terça-feira (5) na Câmara do Rio — não apenas porque a Comissão de Ética aprovou a abertura de procedimento contra o youtuber , mas também pela apresentação de um projeto de lei que atinge diretamente o seu principal ganha-pão: os ganhos com conteúdos na internet.

A bancada do PSOL em conjunto com o presidente da Casa, Carlo Caiado, quer incluir na Lei Orgânica do Município uma vedação expressa aos rendimentos obtidos por meio de produções "que tenham por objeto o exercício da função pública", ou ainda tenham sido produzidas com emprego de recursos públicos.

Para ser aprovado, o Pelom precisa de 34 votos — ou dois terços do quórum. A meta não deve encontrar dificuldades, já que 16 vereadores pediram coautoria. E outros tantos já sinalizaram apoio. A votação deve ser em dois turnos, com dez dias de intervalo entre eles.

