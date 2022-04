Divulgação - 15.02.2022 Aline Macedo

Os alunos do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, no Jacarezinho, estão na expectativa da chegada de de trombones, violões e tubas. A unidade, contemplada pelo programa Cidade Integrada, será a primeira a receber a ação "Escola que transforma". A ideia é incentivar a participação dos estudantes em bandas e corais por meio de aulas ministradas por instrutores, que morem preferencialmente perto da escola, na Zona Norte.

"É uma grande oportunidade para os alunos mostrarem suas habilidades na área da música e para a unidade revelar talentos que vão, com certeza irão honrar o nome do seu patrono", diz o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.

