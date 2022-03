Reprodução/Redes Sociais - 28.03.2022 O vereador Gabriel Monteiro, acusado de assédio por ex-funcionários

Assessores e ex-assessores do ex-policial, youTuber e vereador Gabriel Monteiro (sem partido) acusam o político de assédio sexual e moral . As denúncias vieram à tona ontem em reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, que exibiu os depoimentos de cinco pessoas que teriam sido vítimas do vereador: uma mulher que teria tido relações sexuais com ele, uma ex-funcionária e três servidores que foram ou são lotados no gabinete de Monteiro na Câmara Municipal.

O assessor parlamentar Mateus Souza contou que Monteiro o obrigava a “fazer carinhos”:

“Eu pedia pra parar e ele não parava (...) de mandar eu ficar fazendo carinho nele”, disse Souza.

Também assessor parlamentar, Heitor Monteiro fez relato semelhante. Ele disse que o vereador chegou a pedir carinho em suas partes íntimas: “Em todas as regiões do corpo (...) Já chegou a pedir também (na região genital)”.

Gabriel Monteiro foi o terceiro mais votado nas eleições de 2020, com mais de 60 mil votos. Na internet, tem 23 milhões de seguidores. Mas a popularidade que ganhou nas redes não é partilhada por seus colaboradores.

Ex-assistente de produção de Monteiro, Luiza Batista gravava vídeos para suas redes sociais e contou ao “Fantástico” que ele a abraçava por trás, dizia que a amava, beijava o seu rosto e andava nu:

“Uma vez foi no carro. Ele começou pedindo pra fazer massagem no meu pé (...) Eu tentava tirar o pé e ele segurava. Aí foi começando a passar a mão nas minhas pernas. Foi para o banco de trás e começou a me agarrar, me morder, me lamber”.

Após sete meses trabalhando para o vereador, Luísa disse que teve de procurar um psiquiatra.

“Toda vez ele ficava descendo a mão. Cansou de passar a mão na minha bunda. Eu segurando a mão dele. Queria tirar a minha vida (...) Eu me sentia culpada”.

Leia Também

Uma mulher que preferiu não se identificar afirmou ter tido relações sexuais com Monteiro. A princípio, consensuais. Mas que acabaram se tornando estupro, segundo ela.

“Teve um momento em que ele usou força. Ele me segurou e foi com tudo. Me deixou... sem saída”.

Monteiro também é acusado de manipular vídeos e explorar menores. O vereador também dava comida a crianças de rua e as orientava a dar depoimentos em vídeos.

“Nós temos ali várias violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Constituição Federal. Desrespeito aos direitos ao respeito, à imagem e à dignidade da criança”, afirmou o conselheiro tutelar Ariel de Castro Alves.

Ao “Fantástico”, o vereador negou as acusações de assédio. “É mais uma tentativa de acabar com Gabriel Monteiro”.

Sobre a criança que foi induzida a dar o depoimento, o vereador disse que ela “recebeu a maior vaquinha da vida dela”:

“Ela teve uma esperança, porque é muito fácil chegar aqui e jogar dez pedras contra mim e atingir o meu trabalho”.

O presidente da Câmara, Carlo Caiado, e o presidente do Conselho de Ética, Alexandre Isquierdo, ambos do Democratas, não deram entrevista. Em nota, o Conselho de Ética afirmou que tomou conhecimento dos fatos pela reportagem e que aguarda acesso ao material para decidir que providências serão tomadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.