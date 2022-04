Reprodução Aline Macedo

O nome de Alberto Szafran chamou atenção entre os novos secretários de Eduardo Paes, depois da leva de exonerações por causa do calendário eleitoral. Ele ficou no lugar de Aquiles Barreto, ex-Integração Metropolitana, de quem se aproximou depois de recalcular a rota e bater asas do antigo grupo político: em 2019, Szafran chefiou o gabinete de… Alexandre Knoploch.

