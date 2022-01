Reprodução Rodrigo Maia pode assumir o diretório estadual do União Brasil

Se o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, fosse adepto da barba, seria o caso de colocá-la de molho. O presidente estadual do PSL recebeu a promessa de comandar o União Brasil no Rio de Janeiro depois da homologação da fusão com o DEM — mas os bastidores estão agitados com uma movimentação para entregar o diretório ao grupo de Rodrigo Maia, depois de sua reaproximação do governador baiano ACM Neto.

Na semana passada, o ex-presidente da Câmara dos Deputados se encontrou com o vice-presidente nacional do PSL, Antonio Rueda. Saiu com o compromisso de apresentar uma proposta de nominata.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante — grande antagonista do prefeito da Baixada —, garante que a composição de Maia será mais potente do que a do adversário: "na hora certa, vamos provar à presidência do partido que a nominata do Waguinho está inflada". Segundo o líder evangélico, parlamentares do próprio PSL estão do seu lado.

Máquina pública pode perder 30% do efetivo

O grupo da Secretaria de Fazenda que já preenche os requisitos para se aposentar — como mostrou a coluna de domingo — vai deixar um rombo se realmente pendurar as chuteiras de uma só vez. Só entre os auditores fiscais, a baixa programada é de 30% do efetivo.

O último concurso foi em 2010. O próprio presidente do sindicato da categoria, Luiz Antônio Barreto, pretende passar para o quadro de inativos para continuar o trabalho à frente da entidade: no Rio, a licença sindical não está garantida em lei.

O estrago da Ômicron

A Secretaria municipal de Assistência Social está cortando um dobrado por causa da Covid-19. Além de todo o trabalho de atendimento à população, foi preciso remanejar mais de 500 profissionais após testes positivos.

Leia Também

Sem passaporte na prefeitura

Quem se recusou a arregaçar as mangas e proteger a si mesmo — e aos outros — contra a Covid-19 está com entrada liberada... na Prefeitura do Rio. A liminar que proíbe o passaporte vacinal na sede do poder será julgada no dia 24.





Picadinho

A Casa & Video, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, está recebendo doações para encaminhar aos desabrigados de Minas Gerais, vítimas das fortes chuvas.

Hoje, no hotel LSH by OWN, a partir das 20h, estreia o happy hour Summer Nights, com show de André Loures.

Nos dias 21 e 22, de 10h às 16h, o Américas Shopping promove campanha de doação de sangue com o Hemorio.

A Chef gaúcha Alice Bizzatto, criadora do "Per Tu Riso", prepara, hoje, no Sobrado da Cidade, hoje, cardápio executivo com o chef da casa Guilherme Dias.