Agência Brasil Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados

O deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia disse nesta terça-feira (15), após ser expulso do partido Democratas por "infração disciplinar", que "prefere perder do que estar alinhado a Bolsonaro" . A declaração foi feita em entrevista à CNN Brasil.

"Não tem problema o partido caminhar para o lado de Bolsonaro. Agora, o processo de expulsão, como ele conduziu, sem dúvida nenhuma assusta. Perder, ser minoria, não tem problema nenhum. O que eu não aceito é que uma certa malandragem prevaleça. A malandragem de empurrar o partido para um caminho e pedir para mim outro encaminhamento, que foi exatamente a escolha do Baleia (que eu não me arrependo). Eu prefiro perder do que estar alinhado ao Bolsonaro. Eu não quero alinhamento com Bolsonaro. É uma decisão política minha", disse Rodrigo Maia.

Maia começou a entrar em conflito com o seu ex-partido quando ainda era presiente da Câmara. Ao fim do mandato, Maia decidiu apoiar a eleição de Baleia Rossi (MDB-SP), mas a orientação não foi seguida por grande parte dos parlamentares da legenda. O adversário Arthur Lira (PP-AL) venceu a disputa, enquanto Maia disse ter sido traído e abandonado pelo partido.

A decisão pela expulsão de Maia foi tomada por unanimidade de votos e anunciada ontem (14) pelo partido.