Reprodução Gleisi Hoffmann (PT-PR)

A chefe do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira (18) que já conta com o apoio do Partido Socialista Brasileiro (PSB) ao ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Segundo ela, ainda será decidido o formato que se dará a essa união.

"Já tem uma decisão de apoio ao presidente Lula (…) o PSB estará com a gente, se não na federação, numa coligação. Mas vamos fazer um esforço para ter a federação, que dá mais nitidez ao campo político, é importante para o processo que estamos vivendo”, relatou Gleisi a jornalistas após evento na Fundação Perseu Abramo.

Gleisi ainda deve se encontrar nesta quinta (20) com Carlos Siqueira, presidente do PSB, para “estabelecer método de discussão e das conversas” a respeito da federação. “Vamos conversar com os estados, sou otimista”, disse a deputada.

Em dezembro de 2021, o PSB afirmou que apoiaria Lula mesmo que não participe formalmente de uma aliança com o PT. No mesmo mês, o Partido Verde (PV) anunciou que vai apoiar a candidatura do ex-presidente em 2022. A sigla também aprovou a criação de uma federação partidária com PT, PSB e PCdoB.

Lula, que lidera as pesquisas para assumir a presidência, tem cotado o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser seu vice nas eleições. Além disso, o PSB também convidou o ex-tucano para integrar o partido, mas o convite ainda não foi aceito, visto que Alckmin também tem conversado com outros partidos.