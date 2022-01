Jornal Bom Dia/Reprodução Olga Damas, de 10 anos, comoveu a internet ao expressar seus sentimentos durante o isolamento social

Na mesma semana em que a vacinação das crianças contra a covid-19 gera polêmicas em diversos cantos do país, um vídeo de uma garotinha emocionada ao falar da solidão na pandemia está tomando as redes sociais.

Olga Damas, de 10 anos, concedia uma entrevista ao Jornal Bom Dia quando caiu no choro. A reportagem falava sobre o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Londrina. A menina explicava o quanto se sentiu sozinha durante o período de isolamento, em que ficou sem frequentar a escola.

"Nesses últimos dois anos eu não voltei para a escola. (...) E nesses últimos anos, eu acabei ficando muito sozinha, e eu não tinha amigos. E aí agora, eu sei que quando eu tomar a segunda dose, até a terceira, eu vou voltar para escola, vou fazer novos amigos e vou ser mais feliz." Assista:





Olga ainda fez um apelo à população que ainda não se vacinou. "Por favor, se vacinem, não pensem só em vocês e sim em todas as crianças que estão aí nesse mundo, porque elas precisam da ajuda de vocês. Se vocês não se vacinarem, a gente vai sofrer mais do que vocês ainda."

Repercussão nas redes



Leia Também

A entrevista de Olga foi compartilhada no Twitter e rapidamente a internet viralizou o vídeo. Muitos perfis de grande alcance, como o da deputada Sâmia Bonfim (PSOL) e do apresentador João Luiz Pedrosa se solidazaram com os sentimentos dela. "Isso aqui me quebrou de um jeito...", disse o apresentador.

isso aqui me quebrou de um jeito… 💔 pic.twitter.com/MfWnI7CCWd — João Luiz 💉🌎 (@joaoluizpedrosa) January 18, 2022





Já a deputada aproveitou o vídeo para fazer uma crítica ao negacionismo e incentivar a vacinação infantil. " Chega de tanto sofrimento e atraso gerado pelo negacionismo. Vai ter vacinação infantil sim! #VacinasSalvamVidas."

Chega de tanto sofrimento e atraso gerado pelo negacionismo. Vai ter vacinação infantil sim! #VacinasSalvamVidas https://t.co/u3LD6w8u7b — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 18, 2022