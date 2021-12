Reprodução Subúrbio no centro do palco

A turma da Secretaria de Cultura está em festa com o resultado do seu primeiro edital de fomento, o Foca. Mais da metade (51,54%) dos projetos aprovados pela comissão de avaliação — composta por 60 especialistas da sociedade civil — vem das Áreas de Planejamento 3, 4 e 5. Ou seja, são produtores das zonas Norte e Oeste botando a mão na massa ainda em 2021, segundo a prefeitura.

Ao todo, serão R$ 20 milhões distribuídos a 304 propostas. Para o secretário Marcus Faustini (ele mesmo cria do subúrbio), a meta de levar cultura para além do eixo Zona Sul-Centro foi cumprida: "Nos fomentos anteriores, a média para essas regiões é de 10%", diz, prometendo mais recursos nos próximos anos.

Para garantir o palco a quem tradicionalmente fica só na plateia, o fomento teve uma linha específica para favelas e para o subúrbio. Mas o bairro com o maior número de projetos selecionados é Botafogo, com 35.

A Libertadores e a mulher de César

O assessor da Secretaria municipal de Esportes Gabriel Azambuja não tem do que reclamar. Não viu o Flamengo sagrar-se campeão da Libertadores, mas foi assistir ao jogo no Uruguai de primeiríssima classe. Na sexta-feira, postou uma foto em frente a um jatinho, junto com um empresário da área de academias. Em resposta à coluna, a pasta diz que o dia de trabalho foi descontado. "Sobre como viaja e com quem viaja, são questões da vida particular do funcionário".

Aldir imortalizado na Tijuca

Na última terça (23), o vereador Chico Alencar (Psol), apresentou à Câmara, o PL 915/2021, que prevê dar o nome de Aldir Blanc a um logradouro público entre Vila Isabel e Usina, na Tijuca, locais onde viveu o artista, vítima da Covid-19.

Expectativa paralímpica

A Alerj discute, amanhã, o PL 4559/2021, que prevê um Centro Paralímpico em São Gonçalo. "O estado conta com cerca de 3,9 milhões de pessoas com deficiência", destaca Ronaldo Anchieta (MDB), autor do projeto.

Picadinho

Hoje, a Alerj transmite live sobre a política estadual da primeira infância, com a deputada Célia Jordão e as promotoras Luciana Grumbach e Viviane Alves.

A escola de teatro "O Tablado" virou Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Oswaldo Cruz comemora o Dia Nacional do Samba no sábado, a partir das 18h, com 15 rodas e três palcos.

A empresária e influencer Fabiana de Oliveira Roxo busca parceiras para a ONG ABRASIL SAÚDE, voltada à garantia do direito à saúde.