Reprodução Aquiles Barreto, André Ceciliano e Eduardo Paes em Cabo Frio

No grande convescote do PSD carioca em Cabo Frio, uma das estrelas foi... petista. O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, teve tratamento vip no aniversário do secretário de Integração Metropolitana do Rio, Aquiles Barreto — evento que marcou também o início da pré-campanha de Felipe Santa Cruz ao governo. E os afagos vieram do astro mor, o prefeito e presidente regional da legenda, Eduardo Paes: "Eu disse ao companheiro Lula que, se o companheiro Ceciliano viesse para o PSD, seria o nosso candidato a governador. Mas ele não saiu do PT".

Foi tanta gente que baixou na Costa Azul, que dona Laura Barreto, mãe do anfitrião, teve que mandar comprar mais bebida e mais comida. Esperava menos de 500 pessoas. Apareceram mais de 600 — incluindo colegas de secretariado de Aquiles que ainda não assinaram a ficha de filiação. E a festa, que começou no sábado, foi até o meio da tarde de domingo. Com direito a queima de fogos.

Data de validade para os processos do TCE

Inspirado pela Lei Complementar estadual 588/2013 de Santa Catarina, André Corrêa (DEM) quer limitar a cinco anos o prazo que o Tribunal de Contas do Estado tem para apreciar processos administrativos. Se, nesse período, não houver uma decisão definitiva, ocorre a extinção, sem julgamento do mérito. Argumenta o deputado que atos intencionais (dolosos) contra o erário são imprescritíveis, e que o serviço público vive atualmente um "apagão" por causa de ações eternas. A proposta é a primeira da pauta de hoje.

Mobilização contra a extinção da Uezo

Embora o anúncio do projeto que incorpora a Uezo à Uerj tenha sido recebido com festa na maior universidade estadual do Rio, o mesmo não se repetiu na Assembleia Legislativa. Autor da proposta que deu a partida no campus às margens da Avenida Brasil, Coronel Jairo (SDD) esbravejou. E foi acompanhado por uma turma que inclui Waldeck Carneiro (PT), Luiz Paulo (Cidadania), Flávio Serafini (PSOL) e Dani Monteiro (PSOL). Já há 28 emendas.

Universitários vacinados

A UFRJ está se preparando para retornar às aulas presenciais, e recomenda que apenas estudantes com esquema vacinal completo frequentem as salas de aula. O Guia de Biossegurança está no site da instituição.

Aos órfãos do Partido Novo

Agora, o PSD de Eduardo Paes terá um setorial sob medida para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões: o PSD Liberdade. A "nova casa dos liberais cariocas" será lançada hoje, em Botafogo.

Picadinho

Amanhã, a Defensoria Pública realiza um curso de formação para policiais militares interessados em atuar (ou que já atuam) na segurança das sedes da DPRJ.

Aristóteles Drummond lança seu livro de memórias hoje, às 18h30, na Galeria de Arte Ipanema.

Amanhã, será instalada a Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio Histórico Cultural da Zona Oeste.

O jornal comunitário "Garotas da Maré", da Zona Norte, completa 2 anos de existência e conta com mais de 2 mil seguidores no Instagram.