Nesta terça-feira (9), o chefe da Nasa , Bill Nelson, informou que os Estados Unidos vão enviar uma missão tripulada à Lua a partir de 2025, adiando o lançamento em pelo menos um ano. As informações são da agência de notícias AFP .

A meta anterior de 2024 havia sido definida pelo governo do ex-presidente Donald Trump no lançamento do programa Artemis, porém, por uma série de obstáculos, a Nasa precisou mudar os planos.

O pouso não acontecerá antes de 2025 em função de alguns fatores, como o processo judicial movido pela Blue Origin, pelo desenvolvimento do lander que levará os astronautas à Lua e atrasos relacionados à cápsula Orion. "Nós perdemos quase sete meses com litígios, e isso provavelmente adiou o primeiro pouso tripulado para não acontecer antes de 2025", disse Nelson.

De acordo com ele, a Nasa está fazendo "avanços sólidos", mas, para cumprir novos cronogramas, a agência precisará de mais financiamento do Congresso.

A agência espacial prevê uma primeira missão não tripulada, Artemis 1, para fevereiro de 2022, e a primeira missão tripulada que sobrevoará a lua, Artemis 2, somente para 2024.



Segundo a Nasa, a Artemis incluirá também a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na superfície lunar.



Além disso, a agência quer construir uma presença sustentável na Lua e usar a experiência para desenvolver uma missão tripulada para Marte em 2030.