Reprodução/Divulgação Alerj Deputada leva cobra de brinquedo ao plenário da Alerj

A deputada Rosane Félix (PSD) resolveu causar ontem na Alerj. Para fazer uma denúncia contra o Instituto Vital Brazil, ela levou ao plenário uma... cobra de brinquedo. Claro que a turma não perdeu a piada.

Átila Nunes (MDB) perguntou se a bolsonarista estava homenageando o governador paulista João Doria e o Butantan. Já Samuel Malafaia (DEM) soltou “só tem cobra criada aqui”.

A performance acabou ofuscando o conteúdo da fala da parlamentar. No discurso, ela declarou ter recebido informações sobre maus tratos a uma serpente rara, que teria morrido com fome, por falta de alimentação.





Ela disse ainda que a morte do animal teria justificado a assinatura de um contrato emergencial de quase R$ 6 milhões, com dinheiro do Fundo de Combate a Pobreza.