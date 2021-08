Reprodução Roberto Jefferson





A carta do presidente do PTB, Roberto Jefferson, ainda preso por ataques ao STF , é tida por militantes como senha para os protestos do 7 de Setembro pelo País, em especial entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

No documento, Jefferson escreve que Bolsonaro é a ruptura contra “a chance de os agentes da elite do Estado voltarem a delinquir e rapinar” .

Apesar de toda a grita, tensão e especulações sobre suposto golpe do presidente contra as instituições democráticas e os outros dois Poderes, ministros palacianos descartam esse cenário.





Há até quem aponte nas Forças Armadas que Bolsonaro seria o primeiro preso numa tentativa de golpe antidemocrático.