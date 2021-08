Reprodução Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro





A prisão do ‘dono’ do PTB, Roberto Jefferson , segurou tratativas para o presidente se fialiar ao partido, segundo fontes de Brasília. O ato poderia ser anunciado na manifestação do feriado do 7 de Setembro.

Bolsonaro já tentou filiação ao Patriotas, PRTB, Partido da Mulher Brasileira, tentou reaproximação com PSL e tentou criar um partido, o Aliança pelo Brasil, em vão.

O destino de Jefferson, ainda preso pela Polícia Federal, será o mesmo do deputado federal Daniel Silveira, em breve: em casa com tornozeleira e sem redes sociais.

Nesta quinta-feira (19), a filha Cristiane Brasil visitou Jefferson na cadeia na condição de advogada. Levou um bilhete dele a uma amiga, em que num trecho cita isso: “Hoje somos nós, amanhã serão outros, mas este amanhã depende do nosso hoje”.





Jefferson foi preso pela PF por ameaças ao Poder Judiciario e a togados, além de incentivar violência por meio de armas em vídeos nas redes sociais.