O Antagonista Presidente Jair Bolsonaro





Apesar de alertado dos riscos de aumento de tensão entre Poderes , o presidente Jair Bolsonaro está determinado em apresentar o pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fora da agenda de ambos, o encontro está previsto para ocorrer às 16h no Palácio do Planalto, assim que o presidente desembarcar da viagem que fez nesta amanhã a Cuiabá (MT). Embora integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU) tenham demonstrado resistência, o texto está sendo preparado pelo órgão para que possa ser apresentado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O documento deverá ter apenas a assinatura de Bolsonaro.

Os detalhes do requerimento devem ser discutidos ainda nesta quinta-feira com o advogado-geral Bruno Bianco, quando o presidente retornar de viagem ao Mato Grosso. O encontro não consta na agenda de ambos.



O presidente faz questão que o pedido de impeachment dos ministros Alexandre Moraes e Luís Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seja protocolado até amanhã.

Você viu?

Ao longo da semana, auxiliares que tentaram demover Bolsonaro da ideia de pedir o impeachment dos ministros do STF com o argumento de que a medida aumentará os embaraços políticos e jurídicos para o governo.