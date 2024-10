Agência Brasil Próximo domingo, 27 de outubro, terá o segundo turno e seu último capítulo





As pesquisas todas indicam larga margem de vantagem em favor de Ricardo Nunes às vésperas da eleição para prefeito de São Paulo que no próximo domingo, 27 de outubro, terá o segundo turno e seu último capítulo.

O primeiro turno foi emocionante, digamos. Ou pelos menos movimentado. Muito por conta da figura controversa e por vezes até caricata de Pablo Marçal, que por muito pouco não chegou ao segundo turno. E essa movimentação toda teve a colaboração do também candidato José Luiz Datena e sua lamentável cadeirada, desferida justamente em desfavor de Marçal.

O segundo turno parecia encaminhado para se desenvolver de modo mais ou menos tranquilo, na verdade até um pouco modorrento, tedioso, com aqueles ataques de sempre entre os candidatos, desenterrando “podres” de um e de outro, bem como tentando ligar isso a um alegado despreparo para o cargo pleiteado.

Eis que, para contrariar essa calmaria, ressurge Pablo Marçal para lançar um desafio: uma sabatina dirigida a ambos os candidatos, Boulos e Nunes. O ato seria conduzido na conta de Marçal no Instagram. Boulos topou. Nunes não respondeu.

Em política, não há, e não pode haver, gestos gratuitos. Tudo tem um fim, um sentido e um objetivo. Na questão posta, há dois atores do meio político, Boulos e Marçal, sem nada a perder. Marçal bastante obviamente, eis que foi derrotado no primeiro turno e só volta ao palco político em 2026. Boulos, com poucas esperanças de reverter o quadro eleitoral favorável à Nunes, também não tem nada a perder com a iniciativa de Marçal. E mais: ainda contaria com a audiência toda dos “marçalistas” que poderiam mudar seu voto em favor de Boulos a depender do seu desempenho.

Por outro lado, eventualmente, a pecha de “fujão” pode pesar contra Nunes? Pode sim. Saber pesar isso, pode ser importante para Nunes. A tendência é que o comparecimento do atual prefeito na tal sabatina seja algo por demais arriscado para ele. Os ataques serão muitos e variados, o caso do “apagão” atravessará todo o evento, e dificilmente ele ampliará a sua vantagem sobre Boulos.

