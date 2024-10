Reprodução/Record Nunes e Boulos tiveram forte debate na Record

Divulgada nesta quarta-feira (23), a pesquisa do Real Time Big Data revela que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , lidera as intenções de voto no segundo turno com 51%. Seu concorrente, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) , aparece com 40%, resultando em uma diferença de 11 pontos percentuais entre os candidatos a 4 dias do pleito final.

O levantamento também aponta que 5% dos entrevistados optam por votar em branco ou nulo, enquanto 4% afirmam não saber em quem votar ou não responderam à pesquisa.

Comparando com a primeira sondagem realizada pelo instituto para o segundo turno, Nunes apresentou uma leve queda de dois pontos percentuais, enquanto Boulos subiu um ponto percentual.

Ao considerar apenas os votos válidos, que excluem os nulos e brancos, Nunes alcança 56% e Boulos, 44%, o que indica uma diferença de 12 pontos percentuais na disputa pela prefeitura. Esses votos válidos são os que a Justiça Eleitoral utiliza para determinar o vencedor da eleição.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro e entrevistou 1.500 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é de número SP – 05217/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.