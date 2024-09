Redes Sociais Agressão do candidato do PSDB, José Luiz Datena ao adversário Pablo Marçal durante debate da TV Cultura





A campanha a prefeito de São Paulo é tradicionalmente "quente", movimentada. Quem não se lembra de Zé de Abreu ("tá faltando um Zé lá na Prefeitura"), do saudoso Levy Fidelix e o seu aerotrem e até de Romeu Tuma, que prometia um poço artesiano na casa de cada paulistano.

Mas a campanha de 2024 tem superado às anteriores em tudo isso. É movimentação que se espera? Então tome movimento! O mais recente lance foi a bizarra cadeirada que José Luiz Datena desferiu em Pablo Marçal . Ambos, como se sabe, são candidatos ao cargo máximo do poder executivo da cidade.

Marçal saiu da condição de figura conhecida apenas nas redes sociais para debutar no mundo bem real da política. E rapidamente ficou famoso. A questão é que seu estilo é de grande agressividade, raciocínio rápido e acusações no estilo "metralhadora", de modo especial contra seus adversários. E esse estilo, como seria de se esperar, torna o ambiente político tenso, nervoso, estressado...tudo pode acontecer. E aconteceu.

E agora?

Saber o que virá na sequência é a grande pergunta. O episódio será uma alavanca para a campanha de Marçal ? Ou, ao contrário, para a campanha de Datena ? Sondagens preliminares mostram que Boulos e Nunes, os dois candidatos melhor posicionados nas pesquisas e políticos mais, digamos, regulares, estão preocupados. O poder rechaça o inusitado, principalmente por ser uma variável difícil de lidar. E a campanha se mostra como algo inédito em termos de atos e fatos polêmicos.

Estamos há pouco menos de 20 dias das eleições. Há, ainda, uma forte carga de indefinição no ar, até mesmo quanto a quem estará no 2° turno. Contudo, e aconteça o que acontecer, Marçal já fez o seu "comercial"; Datena deixou para trás o marasmo de sua campanha -- ainda que da pior forma -- e os demais candidatos tateiam neste escuro indefinido, à procura de um caminho. Só as urnas poderão resolver esse imbróglio.

