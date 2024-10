Reprodução Pablo Marçal mira candidatura à presidência em 2026





Certamente o grande personagem dessas eleições municipais, e não apenas em São Paulo, mas no Brasil, foi Pablo Marçal , candidato à prefeitura paulistana ao final derrotado no 1° turno por uma margem pequena de votos .

Seu estilo impactante, polêmico e agressivo atraiu as atenções e também uma inusitada e bizarra cadeirada deferida por José Luiz Datena , seu concorrente nas eleições municipais.

Marçal abusou de frases de efeito , desqualificações a torto e a direito, e tudo isso vazado numa linguagem extrema, popular, de fácil entendimento, algo certamente oriundo das redes sociais e internet, ambiente que Pablo domina bem.

Virou meme e entrou para a história das eleições a cena de Marçal "esfregando" uma carteira de trabalho no rosto de Boulos. Por outro lado, esse modo abusivo full time tem seu preço e, no caso, esse preço foi a perda completa de qualquer bom senso, o que culminou com o tal laudo falso cujo objetivo era criminalizar o candidato Guilherme Boulos .

Há um ditado em Minas Gerais que diz: "a esperteza, quando é muita, engole o dono". Aqui parece ter sido esse o itinerário. Marçal será julgado e há grandes chances de que se decida por sua inelegibilidade.

Outro lado

Por outro lado, por ser alguém que comunica muito bem, especialmente em ambiente virtual, é visto como um candidato bastante viável para 2026. O que ocorrerá de fato até lá, não sabemos, mas parece cada vez mais provável que Marçal estará no contexto da disputa pela presidência da República .

