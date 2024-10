Reprodução Nunes está à frente de Boulos na Paraná Pesquisas do dia 16 de outubro





Daqui há exatos sete dias, próximo domingo, 27 de outubro, teremos o segundo turno das eleições em várias cidades. E se São Paulo teve um primeiro turno emocionante, com uma diferença mínima entre os três primeiros candidatos, agora o clima parece ser mais tranquilo e estável.

Todos os institutos de pesquisa mostram uma vantagem bem consistente de Ricardo Nunes perante Guilherme Boulos. Tudo pode acontecer, bem sabemos disso, afinal, o "apagão" que envolve Enel e Prefeitura não estava no roteiro. Nem isso, no entanto, foi capaz de reverter o quadro de intenções de voto claramente favorável a Nunes.

Por que isso se deu ou se dá até este momento? A rejeição de Boulos parece ser o seu grande fator de desvantagem numa disputa, ao menos para um cargo majoritário porque para uma eleição proporcional ele já mostrou ser bem sucedido, tendo sido eleito deputado federal em 2022. A cidade de São Paulo, contudo, associa Boulos ao seu passado de ativista por moradia, época em que invadia -- ou "ocupava" como ele prefere -- imóveis privados localizados especialmente no centro da cidade.

Essa rejeição parece explicar algo interessante: a taxa de conversão. O que seria isso? Boulos e Nunes tiveram praticamente o mesmo percentual de votos no 1# turno, cerca de 29%. Surge então uma análise sobre o destino dos votos dos candidatos que não se habilitaram para o 2# turno, especialmente Tábata Amaral e Pablo Marçal. Esses dois, somados, representam quase 40% do eleitorado.

Tábata, no mesmo dia da eleição em primeiro turno, anunciou apoio a Boulos. Seus 10% de votos deveriam migrar para o psolista, contudo, não foi o que aconteceu. No Datafolha o representante da esquerda aparece com 33% dos votos, um acréscimo de apenas 4 pontos percentuais sobre sua própria base. Já Nunes parece ter herdado uma grande parte dos eleitores de Marçal, alcançando mais de 50% em todas as pesquisas.

Esse apoio ao atual prefeito pode significar aprovação à sua gestão ou receio de Boulos. Ou os dois juntos. Ainda temos uma semana pela frente. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Aguardemos a apuração, então.

