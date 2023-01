Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 Jair Bolsonaro vai antecipar a volta ao Brasil

Aliados apostam que acabou a vida pública Jair Bolsonaro (PL) e ele nunca mais poderá ser candidato a nada. Um deles acredita que o ex-presidente será preso ainda em janeiro e se tonará inelegível em pouco tempo, ficando fora da corrida eleitoral já a partir das eleições de 2024. Porém, as conversas em Brasília dão conta que o político, ainda que seja detido, não deva ficar preso muito tempo.

A coluna conversou com um deputado bolsonarista que está com medo dele próprio ser preso. "A caça às bruxas está muito pesada em Brasília e estão indo para cima de todo mundo", revela, sem dar detalhes. Questionado se participou dos atos antidemocráticos , o político nega, assim como não consegue responder a respeito do líder político. "Não sei se o Bolsonaro incentivou, honestamente".

Mesmo assim, o deputado acredita que o STF (Supremo Tribunal Federal) usará todos os discursos de Bolsonaro após as eleições e as frases de efeito para determinar sua prisão . "É um show midiático, mas o Alexandre de Moraes quer a todo custo usar a prisão de Bolsonaro como exemplo para toda a classe política", explica antes de continuar. "É para mostrar que não há como dar golpe no Brasil".

Outros políticos, mesmo do PT, concordam. "A prisão de Bolsonaro é uma lição para o mundo. A democracia brasileira é forte e não vão conseguir destrui-la", revela um senador petista, que defende e acredita que o ex-presidente será preso. "Assim que for preso, os direitos políticos dele serão cassados e o ex-presidente fica inelegível por uns 10 anos ou mais", promete.

O aliado de Bolsonaro que falou com a coluna, no entanto, não acredita em prisão longa. "Provavelmente vão mantê-lo na sede da Polícia Federal ou do Exército por uns dias e concederão liberdade provisória. Mas depois disso a vida política dele estará encerrada", aposta. A coluna questionou se não pode ter efeito contrário, como aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi preso e virou presidente.

"É diferente. O Lula não foi acusado de tentar dar um golpe e tinha apoio de parte da sociedade e da classe política. O bolsonarismo está isolado e não parece haver virada no horizonte", reconhece o parceiro do presidente. A coluna revelou ontem (10) que o PL já estuda um meio para se afastar de Bolsonaro e salvar o partido de uma enrascada sem precedentes. O próximo passo, ao que parece, será a prisão.

