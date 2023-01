Reprodução/redes sociais Financiadores de invasão em Brasília devem ser punidos

Os golpistas que invadiram Brasília neste domingo (08) ficarão muito tempo na prisão. Essa é a afirmação de pessoas ligadas ao Poder Judiciário e que corre nos corredores do poder. Além deles, todos que financiaram o evento, com pagamento de viagens e alimentação, além de políticos que articularam e apoiaram as manifestações serão todos processados e condenados por terrorismo.

Em grupo de mensagens criado para avaliar o momento, entre políticos e membros do STF (Supremo Tribunal Federal), além da AGU (Advocacia Geral da União), o debate é para enquadrar os golpistas em crime de terrorismo. Já há um consenso de que todos, inclusive quem foi preso em flagrante, serão enquadrados na lei de terrorismo, cuja punição varia entre 12 a 30 anos.

À coluna, um parlamentar que faz parte do grupo confirmou que os presos serão enquadrados na lei de terrorismo. "Mas não são só eles, financiadores já estão sendo identificados e também serão presos nos próximos dias", garante. Uma das formas encontradas foi através dos ônibus que chegaram a Brasília e que estão proibidos de sair da capital federal.

"Os veículos estão apreendidos e as placas já foram cruzadas para encontrar os proprietários. Os motoristas serão interrogados para explicar de onde partiu o dinheiro para financiar os atos terroristas", diz o deputado federal. Segundo ele, a tendência é que ao longo dessa semana, nomes grandes, inclusive de empresários conhecidos, virão à tona, inclusive com ordem de prisão.

Há parlamentares de oposição que defendem a prisão dos golpistas, mas que eles sejam enquadrados apenas no ato de invasão e depredação, mas o argumento não funcionou, segundo outra fonte confirmou à coluna. Todos os políticos, principalmente os bolsonaristas, estão tentando dar opinião com cuidado para não parecer que estão defendendo os atos, o que poderia fazê-los entrar no inquérito das fake news. Como a coluna antecipou, Alexandre de Moraes pretende incluir as investigações da invasão no inquérito.

Nos bastidores fala-se que há terroristas presos que já mostram arrependimento e concordaram em falar. "Muitos não querem ficar presos e se comprometeram a contar quem está por trás dos atos golpistas", revelou um ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Logo chegaremos aos nomes dos verdadeiros articuladores e todos serão presos".