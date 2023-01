Reprodução: TSE Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news

O ministro Alexandre de Moraes tem articulado nos bastidores do STF (Supremo Tribunal Federal) para que a invasão terrorista, ocorrida neste domingo (08) , seja investigada no âmbito do inquérito das fake news. Como ele próprio é o responsável pelas investigações, Moraes tem conversado com colegas para verificar se todos concordam com a decisão.

Em grupo de mensagens com outros ministros, Moraes caracterizou a invasão como tentativa de golpe de estado e que precisa ser punido com todo o rigor da lei. Um ministro, em conversa com a coluna, confirmou que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está com a faca nos dentes e que vai tomar diversas atitudes já a partir da próxima segunda-feira (09).

"Moraes não vai aceitar isso com panos quentes nem vai permitir que só os invasores sejam punidos", revelou uma fonte da Corte. Segundo ela, o ministro vai acionar toda a força do sistema para identificar quem são os donos dos ônibus, os financiadores e deve emitir mandados de prisão. "Muita gente importante vai ser presa, inclusive políticos", garante.

Até o momento, todos os ministros do STF ouvidos pela coluna concordam que a investigação dos atos terroristas deve ir para o inquérito das fake news. "O STF não vai se omitir", revela. Nos bastidores, fala-se que a Suprema Corte irá para cima do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e, se for comprovada omissão, ele pode até ser afastado.

"Moraes garantiu que vai trabalhar muito nesta semana e a Polícia Federal terá muito o que fazer", revelou outro ministro da Corte, em conversa com a coluna. A ideia é que o Poder Judiciário atue em parceria com o governo federal e com o Poder Legislativo, já que há praticamente unanimidade nos três poderes que o ocorrido foi um ato terrorista.

A confirmação de que Moraes irá ser o responsável pela investigação do caso de invasão ao Congresso Nacional deve sair nas próximas horas, segundo confirmou uma fonte para a coluna.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .