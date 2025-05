Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira missa de domingo e se emociona

A escolha do novo Papa Leão 14 mostra uma escolha na direção do trabalho apostólico do seu predecessor que aliás o fez Cardeal e o trouxe para trabalhar em Roma depois de muitos anos como missionário no Peru .

Ao tomar a nacionalidade peruana ao lado da norte-americana o novo pontífice demonstrou o seu apego a um mundo pobre, desamparado e sofrido. Apesar de nascido em Chicago fez a opção de viver junto aos mais precisados como o fez também o Papa Francisco.

Essa conexão com a América Latina dos dois Papas nos assegura que a igreja católica mantém o seu firme interesse no trabalho apostólico e missionário com as comunicações mais carentes.

O então cardeal Prevost dedicou a sua vida de agostiniano a essa tarefa com ênfase e pode se esperar que essa prioridade vai marcar a sua presença no Vaticano. Sempre defendeu os imigrantes até porque a sua própria família e constituída por imigrantes franceses, espanhóis e italianos.

O Papa Francisco creio terá no seu sucessor um lídimo representante dessa Igreja próxima dos débeis, dos desassistidos e dos necessitados que tem caracterizado parte do Vaticano desde Leão 13 com a sua encíclica Rerum Novarum. E a conexão de ambos os Papas Robert e Francisco com a América do Sul tem particular interesse para o Brasil. O novo Papa visitou o Brasil por quatro vezes.

Claro que teremos de dar tempo ao tempo sem julgamentos prévios precipitados mas tudo indica que a doutrina social da Igreja continuará a ser a prioridade no Vaticano.