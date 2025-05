Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira aparição pública na sacada da Basílica de S. Pedro





O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, foi eleito o novo papa da Igreja Católica, nesta quinta-feira (8), com o nome papal de Leão XIV.

Foram dois dias de conclave e quatro votações até sua eleição.

Por volta das 13h (horário de Brasília), uma fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, marcando o início da cerimônia de anúncio do novo papa.

O conclave que o elegeu começou por volta das 17h45 no horário local (12h45, horário de Brasília), na quarta-feira (7).

Pouco antes de começar, os cardeais votantes participaram de uma missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, e depois seguiram em procissão até a Capela Sistina, onde, conforme os ritos, cantaram o hino Veni, Creator Spiritus , fizeram um juramento de sigilo e permaneceram isolados do mundo.

Este foi o terceiro conclave deste século — depois do de 2005, que elegeu Bento XVI e do 2013, que elegeu Francisco.

Processo sigiloso

Votaram 133 cardeais, fechados na Capela Sistina.

O sinal de telefone foi cortado uma hora e meia antes do início do conclave, na quarta. Além do telefone, os cardeais também permaneceram sem acesso à internet, televisão ou a veículos de imprensa durante o processo.

No momento em que não estavam na Capela Sistina, os votantes permaneceram no Vaticano, alojados na residência Santa Marta, um hotel com cerca de 130 quartos, e em uma residência antiga adjacente.

As regras da eleição do novo papa seguem a constituição apostólica Universi Dominici Gregis , atualizada por Bento XVI em 2007 e 2013.

Para ser eleito, o cardeal precisou de dois terços dos votos, ou seja, 89 votos, neste caso.

O rito da posse

Conforme os ritos da Igreja Católica, assim que um cardeal é eleito papa, ele precisa aceitar formalmente o cargo perante o Colégio dos Cardeais e declarar seu nome papal.

Depois disso as cédulas da eleição são queimadas com uma tinta que produz uma fumaça branca, que foi vista na Praça São Pedro, assim como os sinos do Vaticano badalam, anunciando a escolha.

Foi assim com o cardeal Prevost.

Seguindo a cerimônia, o novo papa então foi levado à chamada "Sala das Lágrimas ", uma antecâmara na Capela Sistina, para colocar as vestes papais e acessórios como a batina branca, uma capa (chamada mozeta) e um solidéu branco.

A sala ganhou esse apelido em homenagem aos relatos de papas anteriores que, sentindo o peso do momento, foram às lágrimas após sua eleição.

Na sequência, conforme o mundo todo acompanhou, na sacada da Basílica de São Pedro com vista para a praça, o cardeal francês Dominique Mamberti anunciou em latim: " Habemus Papam " ("temos um papa").

Ele retornou para o interior da Basílica, e instantes depois, o cardeal Prevost se apresentou a milhares de fiéis do mundo todo e anunciou seu nome papal: Leão XIV.

Alguns analistas ficaram surpresos com a rapidez do conclave, visto que não havia um claro consenso sobre o favorito ao posto e muitos chegaram a ser apontados como possível sucessor do papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril. O cardeal não figurava entre os mais cotados, mas era o favorito entre os estadunidenses.

Quem é o Papa Leão XIV?

Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, é o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro oriundo de um país de maioria protestante.

O pontífice tem dupla nacionalidade, dos Estados Unidos e do Peru, onde trilhou grande parte de sua trajetória. Prevost foi ordenado padre em 1982 e trabalhou em regiões pobres do país latino-americano. Em 1985, ele se juntou à ordem dos agostinianos, o que fez questão de citar em seu primeiro discurso como chefe da Igreja Católica:

"Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano", afirmou.



Antes de ser eleito papa, o então cardeal Prevost ocupava dois cargos importantes no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

É conhecido pelo perfil discreto e por ser alinhado ao estilo reformista de Francisco, com ampla formação teológica e domínio do direito canônico.