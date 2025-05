Arquivo pessoal Encontro em 2013 no Colégio Agostiniano

Durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho de 2013, que recebeu o Papa Francisco no Brasil, a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, da mesma denominação cristã do Papa Leão XIV, aproveitou a visita do pontífice, e do então Cardeal Robert Francis Prevost, para promover o Encontro de Jovens Agostinianos, realizado no Colégio Agostiniano Mendel, em São Paulo.

Enquanto o Papa visitava a cidade carioca, Prevost se encontrava com os jovens na zona leste da capital paulista.







Papa entre o povo

Entre celebrações de missa e encontros com missões de evangelização em comunidades carentes de São Paulo, Caio Domingos e Letícia Scalice puderam vivenciar uma experiência religiosa ao lado do sumo pontífice.

"Saber que já conheci o Papa é um sentimento de muita gratidão. Principalmente durante um evento de jovens agostinianos do mundo todo, que estiveram aqui com a gente, é incrível. Saímos em missões a comunidades, e ele esteve com a gente entre o povo carente. Ele quis estar com a gente. Será um papa que fará missões, não tenho dúvida", disse Caio Domingos, coordenador da Pastoral do Colégio Agostiniano Mendel.







Para Letícia Scalice, que participou de toda a organização do evento do colégio, o sentimento é de privilégio e muita emoção. "O momento marcante, não tenho dúvidas, foi quando o papa Leão XIV se prontificou a nos acompanhar na missão de evangelizar nas casas de comunidades carentes em Guarulhos, e levar a palavra de Deus e oração. Ali ele já demonstrou humildade e olhar pro outro, que deseja levar a palavra de Deus. Quando saiu o anúncio, nem acreditei de tanta alegria. Ele pensa no outro, ele reza pelo outro. Servir e ser missionário, eu vi ele fazendo isso", comenta, emocionada, Letícia Scalise, professora de ensino religioso do Colégio Agostiniano Mendel.

Durante o evento, Robert Francis Prevost visitou também outras unidades da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. No Colégio Agostiniano São José, ele celebrou uma missa e entregou certificados de reconhecimento pelo trabalho e dedicação a alguns colaboradores e responsáveis da comunidade que contribuíram com a evolução dos trabalhos da instituição.

Já em Guarulhos (SP), participou de missões de evangelização, visitando com os jovens casas na comunidade Cabuçu e realizando orações com as famílias. Após as missões realizadas neste dia, ele celebrou uma missa junto com os mais de 700 jovens que participavam do encontro na capela do Complexo Santa Mônica, que atende a comunidade.