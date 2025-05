Reprodução YouTube Papa Leão XIV

O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito chefe da Igreja Católica e agora assume o posto sob o título de Papa Leão XIV. Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, ele é o primeiro norte-americano a ocupar o cargo.

Além da cidadania americana, o novo papa também tem nacionalidade peruana. É o primeiro pontífice agostiniano da história, com uma trajetória muito ligada à América Latina.

De perfil discreto e conciliador, Prevost é considerado por analistas um ponto de continuidade do pontificado de Francisco. A escolha do título Leão XVI pode sinalizar uma intenção de reforçar a doutrina social da Igreja, sem grandes chances de recuo nas reformas do antecessor.

Confira, a seguir, os detalhes da trajetória do cardeal Robert Prevost até o posto mais alto da Igreja Católica e do Vaticano.

História e início da vida religiosa

Prevost cresceu em uma família católica e estudou no Seminário Menor dos Padres Agostinianos antes de ingressar na Villanova University, na Pensilvânia, onde se formou em Matemática e estudou Filosofia.

Em 1977, entrou para o noviciado da Ordem de Santo Agostinho e fez sua profissão religiosa em 1978. Seus votos solenes foram emitidos em 1981.

Além disso, Prevost estudou Teologia na Catholic Theological Union, em Chicago, e Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma. Foi ordenado sacerdote em 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica.

Atuação no Peru

Apesar da origem nos EUA, Prevost atuou por mais de dez anos no Peru. Sua trajetória na América Latina começou em 1985: enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado à missão agostiniana de Chulucanas, no Peru.

No ano seguinte, Prevost ingressou na missão de Trujillo. Lá, foi pároco, professor, formador de religiosos e vigário judicial. Também teve uma atuação relevante durante o governo de Alberto Fujimori, quando se posicionava pela defesa dos direitos humanos e a reconciliação nacional.

Em 1999, foi eleito prior provincial da Província Agostiniana de Chicago e, em 2001, assumiu o cargo de prior geral da Ordem de Santo Agostinho, que ocupou por dois mandatos. Em 2014, voltou ao Peru como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, onde se tornou bispo no mesmo ano. Em 2017, foi nomeado bispo efetivo da diocese.





Trabalho no Vaticano

Cada vez mais presente no Vaticano, Prevost foi nomeado cardeal pelo papa Francisco em 2023. Desde então, os dois estreitaram ainda mais seus laços.

Até esta quinta-feira, ele ocupava dois dos cargos mais importantes da Cúria Romana: prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.