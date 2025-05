Reprodução/Instagram Onça-pintada é transferida para SP

A onça-pintada que matou o caseiro Jorge Avalo, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, foi transferida para o Instituto Ampara Animal, localizado em Amparo (SP), nesta quinta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), o macho de 94 kg chegou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) com a saúde debilitada, o que pode ter contribuído para o ataque ao caseiro.

Após ser capturada, a onça passou 21 dias sob os cuidados do CRAS. Com isso, ganhou 13 kg e chegou aos 107 kg, segundo a PMA.

"Durante o período, foram realizados exames laboratoriais, incluindo coleta de sangue e análise de fezes, que confirmaram, por meio de laudo da Perícia Criminal, que se trata do mesmo animal envolvido no ataque", disse o órgão.

Segundo a PMA, a transferência visa garantir o tratamento permanente do animal, "assegurando também a tranquilidade da comunidade local e evitando uma possível perseguição a este e outros felinos da região".

A onça não será reintroduzida ao seu habitat natural devido às suas condições clínicas e comportamentais. "Agora, viverá sob cuidados especializados no Instituto Ampara Animal, um santuário voltado à proteção e bem-estar de grandes felinos, sem exposição ao público", diz a nota da PMA.





"Com a conclusão da transferência, a PMA encerra sua atuação neste caso inédito e desafiador com a certeza do dever cumprido, reafirmando seu compromisso com a proteção da fauna silvestre e a segurança da população", prossegue a nota.

Veja o vídeo publicado pela PMA: