Reprodução Segundo estudo, neurônios identificados não funcionam somente como uma espécie de “timer”, que contabiliza há quanto tempo os ratos estão acordados, mas agem ativamente para induzir o sono

Cientistas desativaram células cerebrais que provocam sono em camundongos e fizeram com que os animais passassem 70% menos tempo dormindo. Para surpresa da pesquisa, mesmo sobre privação do sono, boa parte dos ratos não apresentou consequências esperadas no comportamento.

A pesquisa “'Wake-activated neuronal populations that regulate sleep drive” foi publicada pela, da Suiça, na revista Natura em 19 de agosto.

O estudo encontrou quais neurônios causam a “pressão do sono” (sleep drive) nos ratos, ou seja, regulam a sensação irresistível a dormir.

Identificamos populações de neurônios que monitoram períodos prolongados de vigília e promovem ativamente o sono Alex Schier, autor do estudo e pesquisador da Universidade da Basileia

Por que ficar acordado muito tempo dá tanta vontade de dormir? Basicamente, tentando responder essa pergunta, os pesquisadores identificaram dois grupos de células cerebrais que ficam mais ativas quanto mais tempo os animais passam sem dormir.

O achado é relevante já que o motivo pelo qual passar acordado provoca sono segue sendo uma lacuna para a ciência. Os resultados esperam abrir novas portas para possíveis pesquisas sobre o funcionamento do sono.

Isso porque, segundo as informações, embora dormir seja essencial, a maneira exata como o tempo acordado é medido pelo cérebro e transformado em uma resposta para sentir sono é um mistério.





Neurônios da “pressão do sono”

A investigação do estudo foi feita por meio de padrões de atividade cerebral medidos em condições diferentes entre grupos de ratos.

A amostra foi sujeita a ciclos normais de sono, outro a privações prolongadas e o último a sonos de recuperação. Com a comparação, os cientistas conseguiram identificar regiões cerebrais que se alteravam conforme o tempo que esses animais permaneciam acordados.

No tronco encefálico, uma das regiões, neurônios envolvidos diretamente no controle da necessidade de dormir foram encontrados: os GABAérgicos e os serotoninérgicos. As atividades de ambos variavam conforme o tempo acordado ou dormindo dos ratos.

Ou seja, as células não funcionam somente como uma espécie de “timer”, que contabiliza há quanto tempo os ratos estão acordados, mas agem ativamente para induzir o sono.

Com isso, os próximos passos envolveram testar até que ponto a atividade desse grupo neural influenciava no comportamento e na resposta ao estímulo do sono dos ratos.

Esses neurônios não apenas sinalizam que um animal permaneceu acordado. Nossos experimentos mostram que eles são fundamentais para promover o sono e podem ser componentes essenciais dos circuitos neurais que geram a necessidade de dormir Alex Schier, autor do estudo e pesquisador da Universidade da Basileia

De forma artificial, quando ativados os grupos, os camundongos dormiram por mais tempo em sonos mais profundos, o que corresponde a uma categoria de sono equivalente ao que tiveram quando permaneceram muito tempo acordados.

Privação do sono sem prejuízos?

Por outro lado, quando o teste suprimiu a atividade dos neurônios, os ratos ficaram cerca de 70% menos tempo dormindo. Mesmo assim, de forma inesperado, o estudo percebeu que a maioria dos animais não apresentou problemas com isso.

Segundo a pesquisa, com a privação do sono, sobretudo relacionada à atividade dos neurônios identificados, era esperado que houvesse um “efeito rebote”. Quando o neurônio tem a atividade suprimida, ele retorna com intensidade alta.

Com isso, induziria o sono de forma mais forte e os ratos entrariam em um sono mais profundo e longo, o sono de recuperação. Ainda, é esperado que déficits cognitivos e comportamentais, primeiramente na atenção e memória, aconteçam.

Surpreendentemente, mesmo sobre inibição constante das células e dormindo 70% menos tempo, os pesquisadores observaram que os camundongos mantiveram um alto nível de engajamento comportamental e de mobilidade, além de preservarem a capacidade de codificar e armazenar memórias associativas de longo prazo.

A partir de agora, a pesquisa pretende descobrir como esses neurônios interagem com outras áreas do cérebro para promover a “pressão do sono”. Na prática, o avanço dessa área pode se traduzir em novas possibilidades de tratamento a distúrbios do sono.