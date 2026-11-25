Divulgação/Governo de SP Trecho final do Rodoanel Norte em obras

O Rodoanel Mário Covas, que começou a ser desenhado e construído há quase três décadas, continuará incompleto por mais alguns meses. O Governo de São Paulo voltou a estipular a finalização do último trecho do Rodoanel Norte, de 20 quilômetros, em abril de 2027; o trecho liga a Rodovia Fernão Dias ao Sistema Anhanguera-Bandeirantes, na região de Perus, Zona Norte da capital.

A data voltou a ser considerada, segundo a Agência de Transporte do Estado (Artesp), devido ao excesso de chuvas associado ao fenômeno El Niño, que reduziu o ritmo dos trabalhos.

Em setembro deste ano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que as obras estavam adiantadas e que o trecho deveria ser inaugurado ainda neste ano. Em nota, a Artesp sustenta que o cronograma do contrato, que prevê conclusão até abril de 2027, continua sendo cumprido.

A agência também reconheceu que havia expectativa de antecipar a entrega, já que as obras foram retomadas seis meses antes do previsto, mas diz que o volume de chuva no segundo semestre barrou essa possibilidade.

De acordo com a Artesp, a execução está perto de 80%, e a fiscalização acompanha o cronograma para garantir que a obra seja concluída com segurança e qualidade. A agência também destacou que o primeiro trecho do Rodoanel Norte foi entregue em dezembro de 2025 e já ajuda a aliviar o trânsito.





O trecho faltante completa os 177 quilômetros do anel que contorna a área urbana da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), estipula que, quando totalmente concluído, o Rodoanel pode servir como rota alternativa para cerca de 15 mil caminhões por dia, desafogando o trânsito da cidade em vias importantes, como a Marginal Tietê.

Chuva três vezes acima da média

A concessionária responsável pela administração do trecho, a Via SP Serra, afirmou que o clima adverso ajuda a explicar o prazo, uma vez que 13 frentes de trabalho funcionam ao mesmo tempo e mesmo assim o processo foi atrapalhado; os funcionários realizam serviços de pavimentação e construção de túneis, pontes, viadutos e estruturas de contenção.

Ainda segundo a empresa, cerca de 478 milímetros de chuva caíram na região no ano de 2026, três vezes acima da média de outros anos.

Quase três décadas de obras

O projeto do Rodoanel começou em 1998, na gestão do ex-governador Mário Covas. O Trecho Oeste, de 32 km, foi inaugurado em 11 de outubro de 2002; o Sul, com 57 km, foi aberto ao público em 1º de abril de 2010 e ligou o trecho Oeste ao Sistema Anchieta-Imigrantes. Já o trecho Leste teve 38 km liberados no dia 3 de julho de 2014, entre Mauá e a Rodovia Ayrton Senna, e mais 5,5 km até a Via Dutra em 27 de julho de 2015.

As obras no trecho Norte foram mais demoradas, uma vez que ficaram paradas por seis anos e só foram retomadas em abril de 2024. Os primeiros 24 km, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, foram inaugurados em 22 de dezembro de 2025, mais de 13 anos depois do início dos trabalhos.

