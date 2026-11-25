Reprodução redes sociais / Polícia Militar Henry Felipe Honório de Araújo, de 1 ano, morreu soterrado com a mãe, Tabata Raíssa Casagrande de Araújo, de 21 anos

A tragédia que atingiu uma família em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo , ganhou um detalhe ainda mais doloroso: o pequeno Henry Felipe Honório de Araújo havia completado 1 ano na terça-feira (24), apenas um dia antes de morrer soterrado ao lado da mãe, Tabata Raíssa Casagrande de Araújo, de 21 anos.

Os dois foram atingidos por um deslizamento de terra que atingiu a casa onde estavam na madrugada desta quarta-feira (25).

A ocorrência foi registrada na zona rural do município, durante o período de chuvas que atingiu a região. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h43 para atender a um chamado de soterramento na Estrada Municipal, no bairro dos Alves.

De acordo com a corporação, duas vítimas foram encontradas durante os trabalhos de busca: uma mulher e seu bebê. Os óbitos foram constatados pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Deslizamentos dificultaram acesso à residência

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por profissionais do Samu. Durante o deslocamento até o endereço, os policiais encontraram diversos pontos de deslizamento de terra ao longo da estrada vicinal, o que dificultou a chegada das equipes de emergência.

No imóvel, profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros localizaram mãe e filho soterrados. Três viaturas chegaram a ser mobilizadas para o atendimento, conforme o registro inicial dos bombeiros.

A região também ficou sem fornecimento de energia elétrica e sem sinal de telefonia celular, segundo a Polícia Militar.

Durante a ocorrência, as equipes receberam informações sobre uma possível terceira vítima, uma criança que teria sofrido escoriações. No entanto, a corporação informou que não conseguiu confirmar a identidade nem o estado de saúde dela.

Polícia Civil acompanha o caso

Depois que os corpos foram retirados, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Serra Negra, município vizinho, para as providências da Polícia Judiciária.

Familiares das vítimas compareceram à delegacia para os procedimentos necessários. Uma equipe da Polícia Militar permaneceu no imóvel para preservar a área até a realização da perícia técnica.

A ocorrência foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros às 5h35. O local ficou sob responsabilidade da Defesa Civil Municipal e da Polícia Militar.