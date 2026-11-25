Reprodução Queda de avião nos EUA deixa seis mortos, entre eles crianças





Seis pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no Golfo do México, próximo à costa do Mississippi, nos Estados Unidos, na terça-feira (24). Entre as vítimas estão dois meninos, de 8 e 10 anos. Os corpos foram localizados por mergulhadores dentro da fuselagem da aeronave, segundo a Guarda Costeira norte-americana.

O acidente envolveu um Cessna 210, que transportava quatro adultos e as duas crianças. O avião caiu nas proximidades da Ilha Horn, entre a cidade de Pascagoula e a região costeira do Mississippi. As buscas mobilizaram equipes de resgate por horas, até a localização de todos os ocupantes.

A aeronave havia decolado de Nova Orleans, na Louisiana, e seguia para Fort Myers, na Flórida, segundo informações do serviço de monitoramento de voos FlightAware.

Como aconteceu a queda do avião

O controle de tráfego aéreo de Mobile, no Alabama, perdeu contato com a aeronave por volta das 15h45, no horário local de terça-feira. Após o alerta, equipes da Guarda Costeira e outros agentes iniciaram uma operação de busca na região.

Durante os primeiros momentos do resgate, foram encontrados três coletes salva-vidas, uma balsa inflável e a cabine do avião na água. Posteriormente, mergulhadores localizaram a fuselagem com os corpos das seis vítimas.

A operação foi encerrada após a confirmação de que todos os ocupantes haviam sido encontrados.





Investigação vai apurar causas do acidente

As causas da queda ainda não foram esclarecidas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) participarão da investigação para identificar o que provocou o acidente.

A queda ocorreu nas proximidades da Ilha Horn, que integra a área protegida Gulf Islands National Seashore, no litoral do Mississippi. A região tem acesso principalmente por embarcações e está localizada em uma área costeira do Golfo do México.

Em comunicado, o comandante Trevor Blount, coordenador das operações de busca e salvamento da Guarda Costeira na região de Mobile, lamentou a morte dos ocupantes e agradeceu à atuação conjunta das equipes envolvidas no resgate.