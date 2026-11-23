Nasa/Reprodução Superlua acontece quando o astro fica mais próximo da Terra, causando pequenas diferenças de tamanho e brilho

A distância entre a Terra e a Lua muda ao longo do movimento do satélite natural ao redor do planeta. Em certos momentos, os dois astros ficam mais próximos, enquanto em outros a separação entre eles aumenta. A diferença entre essas distâncias ajuda a entender fenômenos como a superlua que acontecerá nesta terça-feira (24), a partir das 11h53 (no horário de Brasília).

A Lua não percorre um caminho perfeitamente circular ao redor da Terra. Seu trajeto tem um formato oval, o que faz com que a distância entre os dois corpos mude durante o percurso. Quando atinge o ponto mais próximo do planeta, a Lua está no seu perigeu. Já o ponto mais distante recebe o nome de apogeu.

Neste mês de novembro, por exemplo, a Lua cheia acontecerá na terça-feira, às 11h53, quando estará a 360.768 quilômetros da Terra. O perigeu acontecerá cerca de 30 horas depois, na quarta-feira, às 18h02.

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Qual é a relação entre apogeu, perigeu e superlua?

Quando a Lua cheia acontece próxima ao perigeu, pode receber o nome de superlua. Quando ocorre perto do apogeu, é chamada de microlua .

Segundo a Nasa, uma Lua cheia próxima da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está no ponto mais distante de sua órbita.

Como a gravidade da Lua interfere no movimento das águas dos oceanos, sua proximidade com a Terra pode contribuir para a ocorrência de marés mais altas do que o habitual.

Apesar disso, a expressão superlua não é uma classificação astronômica oficial reconhecida pela União Astronômica Internacional (IAU). Segundo a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional (ON), não existe uma definição única para o fenômeno.

O termo 'superlua' não é uma definição astronômica oficial, o que faz com que existam diferentes interpretações sobre qual lua cheia recebe essa denominação. A lua de 24 de novembro, por exemplo, fica muito próxima do limite de distância de 360 mil quilômetros e se enquadra em determinados critérios de aproximação, mas não em todos. Dra. Josina Nascimento, astrônoma do ON.









Lua não precisa atender todos os critérios para ser superlua

Como não existe uma definição única na comunidade astronômica, diferentes critérios podem ser usados para identificar uma superlua. O ON apresenta três regras para avaliar o fenômeno.

O primeiro critério estabelece que a distância entre a Terra e a Lua deve ser igual ou menor a 360 mil quilômetros no momento exato da Lua cheia. No fenômeno desta semana, porém, o satélite estará a 360.768 quilômetros, ultrapassando esse limite.

O segundo considera o tempo entre a fase cheia e o perigeu. Nesse caso, os dois acontecimentos precisam estar separados por, no máximo, 12 horas. Como a diferença em novembro será de aproximadamente 30 horas, a condição também não é atendida.

Já o terceiro critério segue a definição de Richard Nolle, que criou o termo superlua em 1979. O astrólogo considera a Lua cheia uma superlua quando ela está a pelo menos 90% de sua aproximação máxima em relação à Terra. Nesse cálculo, a posição do satélite em 24 de novembro ultrapassa esse percentual. Assim, apesar de não atender todos os requisitos, a Lua cheia de novembro é considerada uma superlua.