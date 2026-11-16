Reprodução/Nasa Competição da NASA convida estudantes dos Estados Unidos a desenvolver soluções para a construção de uma base lunar

A NASA anunciou um desafio que prevê US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões na cotação atual) em prêmios para estudantes que desenvolverem ideias para a construção de uma base permanente na Lua. Batizada de Moon Base Challenge, a competição é voltada a equipes de escolas de ensino médio e instituições de ensino superior.

A premiação quer reunir propostas de estudantes dos Estados Unidos para ajudar a desenvolver os equipamentos e as tecnologias que serão usados na futura base lunar, planejada para a região do polo sul da Lua. Os participantes deverão apresentar projetos em seis áreas consideradas importantes para que astronautas possam viver e trabalhar no satélite natural da Terra.

Estamos procurando estudantes dispostos a pensar de forma criativa, trabalhar em equipe e enfrentar problemas reais relacionados ao futuro da NASA na Lua. Jared Isaacman, administrador da NASA





As equipes interessadas devem fazer a inscrição pela plataforma NASA STEM Gateway até 25 de janeiro de 2027.

Projetos para a futura base lunar

O desafio inclui as áreas de produção e armazenamento de energia, construção de estruturas, sistemas que garantam as condições necessárias à vida, veículos para deslocamento na superfície lunar, redes de comunicação e segurança dos astronautas.

As propostas deverão levar em conta as condições do ambiente lunar e as necessidades das futuras missões. Segundo a NASA, a competição também permitirá que os participantes desenvolvam conhecimentos e habilidades que poderão ser usados em profissões ligadas à exploração espacial.

Não será necessário ter experiência anterior em engenharia ou conhecimentos técnicos especializados. A agência pretende receber projetos de estudantes com diferentes formações e experiências.

Reprodução/Nasa NASA planeja estabelecer uma presença humana permanente na Lua e preparar futuras missões tripuladas a Marte





NASA amplia planos para construir base na Lua

A agência pretende estabelecer uma presença humana duradoura no polo sul da Lua, com instalações que permitam aos astronautas morar, trabalhar e fazer pesquisas no astro.

O desafio estudantil faz parte de um conjunto de iniciativas anunciadas pela NASA para ampliar a estrutura necessária à exploração lunar. Entre os projetos apresentados está o desenvolvimento do PROMISE, um veículo robótico de seis rodas movido a energia nuclear. O equipamento será enviado ao polo sul lunar para estudar o terreno, analisar o solo e investigar a presença de recursos naturais, como o gelo.

O veículo terá uma perfuradora capaz de retirar amostras de material a aproximadamente um metro de profundidade. Também contará com instrumentos para analisar a composição do solo e equipamentos para medir a temperatura e os níveis de radiação.

A NASA pretende lançar o PROMISE no fim de 2028 e prevê que a missão dure 18 meses. A empresa Blue Origin recebeu um contrato inicial de US$ 94 milhões (R$ 543 milhões na cotação atual), com possibilidade de receber mais US$ 140 milhões (R$ 809 milhões na cotação atual), dependendo do desempenho do projeto.





A agência também selecionou oito empresas que poderão disputar contratos para levar equipamentos, instrumentos científicos e outros materiais até a Lua.

Segundo a NASA, a estrutura será construída por etapas, com o envio de equipamentos e a realização de missões antes da chegada dos astronautas. A intenção é que a experiência adquirida com a permanência humana no satélite ajude a preparar futuras viagens tripuladas a Marte.