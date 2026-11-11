Divulgação/ESO/M. Kornmesser Cientistas identificaram evidências de primeira lua exterior ao Sistema Solar

Um objeto com a massa do maior planeta do Sistema Solar, mas que orbita outro corpo celeste grande demais para ser considerado um planeta e pequeno demais para ser uma estrela, que, por fim, circula uma estrela com metade do tamanho do Sol. Essa é a confusão que intriga cientistas do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Na prática, os pesquisadores observam o sistema CD-35 2722 e suspeitam que tenham identificado o

O principal problema para a classificação é que essa possível “” não orbita um planeta, fator central para classificar satélites.

Ela gira em torno de uma anã marrom, um astro pequeno demais para ser considerado uma estrela, mas grande demais em comparação com planetas. A anã, por sua vez, orbita a estrela que forma todo sistema, objeto com metade da massa do Sol.

Este sistema é um tanto difícil de definir usando termos baseados no Sistema Solar, como ‘planeta’ e ‘lua’. O exossatélite é claramente massivo o suficiente para ser considerado um planeta, mas não orbita uma estrela, e sim um objeto que, por sua vez, gira ao redor de uma estrela. Por ser o terceiro elemento desse sistema, queremos chamá-lo de lua, mesmo que ele não tenha nada a ver com as pequenas luas rochosas que existem no nosso sistema Kevin Hoy, estudante do ESO no Chile e principal autor do estudo

Conforme as informações divulgadas pela ESO, o novo objeto possui o tamanho de Júpiter, enquanto a anã marrom que ele orbita equivale a cerca de 30 vezes a massa do mesmo planeta.





O estudo “Planetary-Mass Exosatellite Detected Around a Star’s Substellar Companion” foi publicado no dia 22 de julho deste ano, na revista científica Nature, e descreve o sistema alvo das observações como “extremamente estranho” em comparação ao solar.





Por que a descoberta importa?

Segundo a ESO, um satélite é qualquer objeto que orbita outro corpo celeste, podendo ser natural, como a lua da Terra, ou artificial, como as espaçonaves.

Um exossatélite seria um objeto equivalente, porém externo ao Sistema Solar. O termo exolua é utilizado para restringir o nome aos satélites naturais.

Apesar da definição, nenhum objeto observado até o momento já foi aceito como “exolua”, então essa designação ainda não é oficial.

O achado da pesquisa chilena, contudo, carrega a expectativa de ter sido a identificação mais convincente para “exolua” até agora.

De acordo com a ESO, mais de 6 mil exoplanetas já foram descobertos, enquanto “candidatos” à nova classificação seguem com evidências limitadas para se concretizarem.

A equipe observou o sistema CD-35 2722 com um método similar ao utilizado para encontrar o primeiro exoplaneta e considera as evidências fortes.

Uma tecnologia empregada no telescópio VLT rastreia pequenos movimentos oscilatórios na anã marrom, o que significaria que há uma possível lua girando em torno dela.

Para além da empolgação dos cientistas com a descoberta de novos objetos celestes, a nova classificação pode levar a revisões das maneiras como objetos planetários são classificados, sobretudo em sistemas diferentes do solar.